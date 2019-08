Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers giocabili alla Gamescom 2019

Square Enix ha annunciato il suo programma della Gamescom 2019, presentando la lineup che sarà presente alla fiera tedesca. I visitatori potranno provare con mano le demo di Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers.

I fan presenti alla Gamescom 2019 potranno giocare in anteprima mondiale a una demo di Marvel's Avengers! Allo stand di Square Enix i giocatori combatteranno nei panni di Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor durante l'incidente iniziale di questa storia inedita degli Avengers che uscirà il 15 maggio 2020 simultaneamente su PlayStation 4, Xbox One, Stadia e PC.

Per la prima volta in Europa, i visitatori potranno divertirsi con l'attesissimo Final Fantasy VII Remake grazie a una demo di questa reinterpretazione del celebre gioco originale che ha ridefinito il genere dei Jrpg. Grazie a 72 postazioni di gioco, gli ospiti potranno scoprire il titolo in anteprima mentre attendono la sua uscita su PlayStation 4 il 3 marzo 2020.

Trials of Mana, l’ultimo capitolo della celebre serie Mana e remake completo del Gdr classico, farà il suo debutto allo show con una nuovissima demo giocabile. I visitatori potranno giocare alla prima parte del titolo, che uscirà all'inizio del 2020 completamente ricostruito e rinnovato con combattimenti action, un sistema di livelli dei personaggi e delle abilità e una grafica moderna in 3D, nei panni di alcuni dei suoi celebri protagonisti.

L'acclamatissimo MMORPG Final Fantasy XIV Online ritorna ancora una volta alla Gamescom con uno stand con l'ultimo hardware PredatorTM di Acer per ottimizzare l'esperienza di gioco di tutti i visitatori. Inoltre, durante tutta la settimana, si terranno sfide intense con grandi premi in palio e vari show a cui parteciperanno anche i creatori del gioco, come il producer e director Naoki Yoshida e lo sceneggiatore principale e creatore della storia del mondo, Banri Oda, le attività culmineranno con una grande gara di cosplay venerdì 23 agosto. Per finire, il più grande raduno di fan di Final Fantasy XIV Online di sempre si terrà a Colonia nella serata di venerdì 23 agosto.

Allo stand di Square Enix saranno inoltre presenti dei prototipi dei prodotti di merchandise dell'attesissimo Final Fantasy VII Remake, oltre a uno spazio in cui i visitatori potranno provare gli ultimi giochi da tavola di Square Enix Products.

L'Episodio 4 di Life is Strange 2, "Faith", farà il suo debutto alla Gamescom 2019. Scoprite il trailer di questa nuova e affascinante tappa del viaggio dei fratelli Diaz verso una nuova vita in Messico, in cui la storia raggiungerà il suo momento più emozionante e complesso finora. La seconda stagione della pluripremiata serie di Square Enix External Studios e il team di Life is Strange alla Dontnod Entertainment continuerà il 22 agosto 2019.