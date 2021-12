Final Fantasy 7 Remake: uno dei meme più famosi diventa una mod

L'arrivo di Final Fantasy 7 Remake su PC ha finalmente offerto l'opportunità ai modder di mettere mano al codice del gioco ed effettuare delle modifiche di vario genere. Oltre ai primi interventi tecnici (è stata già disabilitata la risoluzione dinamica) è emersa anche una mod ispirata da un meme.

Quando Final Fantasy 7 Remake è stato pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 lo scorso anno, ha generato quasi istantaneamente un meme di Aerith. In una delle scene filmate, mentre la sua compagna d'avventure Tifa sgomina i nemici con le arti marziali, la maga mette da parte i suoi poteri per mettere fuori gioco un avversario con un colpo di sedia ben assestato.

Ebbene, il meme che ha fatto divertire la fanbase per lungo tempo, è ora diventata una mod chiamata Chairith. Il suo creatore, conosciuto come Crandiff su NexusMods, ha semplicemente rimpiazzato tutte le armi di Aerith con una sedia. Adesso sì che è davvero imbattibile!

Potete ammirare l'effetto creato dalla mod dirigendovi nella galleria in calce a questa notizia, mentre se giocate su PC e volete installarla, allora dovete procedere al download da questo indirizzo. L'installazione è molto semplice, vi basterà copiare il file .pak all'interno della cartella "mods" che a sua volta è inclusa nella cartella "Paks".