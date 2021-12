Final Fantasy 7 Remake: modalità Difficile accessibile da subito su PC grazie ai modder

Sullo sfondo della sfida tra mod di Tifa e Aerith di Final Fantasy 7 Remake, la community coglie l'opportunità offertagli dal lancio del capolavoro ruolistico di Square Enix su PC per rendere da subito accessibile la modalità Difficile.

Grazie al lavoro svolto dal programmatore amatoriale conosciuto come Starscar, gli acquirenti di Final Fantasy 7 Remake su PC possono aggirare le limitazioni legate allo sblocco della Hard Mode con l'utilizzo di una mod che sfrutta un apposito file di salvataggio.

Il sistema escogitato dal modder prevede l'accesso alla modalità Difficile con personaggi di Livello 1 senza armature, equipaggiamenti e accessori. Per facilitare il compito degli emuli di Cloud desiderosi di abbracciare l'avventura di FF7 Remake in Hard Mode, l'autore di questo DLC fan made propone una selezione di Materia da cui attingere per non rendere eccessivamente punitiva l'esperienza iniziale.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina di NexusMods con tutte le indicazioni per installare correttamente questo contenuto aggiuntivo amatoriale. Qualora foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questo approfondimento sulle migliori mod PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.