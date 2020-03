Final Fantasy 7 Remake: Naoki Hamaguchi spiega quale sarà il ruolo di Red XIII

Apparso per la prima volta nel trailer di fine gennaio di Final Fantasy 7 Remake, Red XIII farà ufficialmente il suo ritorno nel kolossal ruolistico di Square Enix. Il co-direttore del JRPG, Naoki Hamaguchi, spiega quale sarà il ruolo affidato al maestoso lupo dalla pelliccia rossa.

Dalle pagine di VG247.com, Hamaguchi prova a fare chiarezza sull'esperienza ludica e narrativa che ci attende nelle scene di gioco che vedranno per protagonista Red XIII: "Mentre sviluppavamo FF7 Remake ci siamo accorti che il punto della storia in cui Red XIII si unisce al resto del party è piuttosto avanzato, di conseguenza abbiamo pensato che non avremmo avuto il tempo di integrarlo nel cast come personaggio giocante".

In virtù di questa scelta, dettata sia dall'impossibilità di dedicargli più tempo di sviluppo che dalla mancata "opportunità narrativa" legata alla comparsa di questo personaggio in una fase troppo avanzata della storia, non avremo modo di interpretare direttamente Red XIII. Sempre da Hamaguchi arriva però la conferma che "normalmente nel gioco avrete l'opportunità di gestire un party di tre protagonisti, ma a questi si aggiungerà anche Red XIII come personaggio ospite nelle ultime fasi della storia. Utilizzerà tutte le sue vecchie mosse e per i fan di lunga data sarà davvero un'esperienza nostalgica assistervi".

L'uscita di Final Fantasy 7 Remake è prevista per il 10 aprile in esclusiva temporale su PlayStation 4: a partire dal medesimo giorno del prossimo anno, infatti, Square Enix potrà lanciare il titolo su altre piattaforme di questa e della prossima generazione, tra cui PC, Xbox One e Xbox Series X.