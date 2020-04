Final Fantasy 7 Remake, tra Nomura e Kitase: sviluppo e messaggi per il futuro

Lo sforzo produttivo che ha dato vita al rifacimento dell'iconico JRPG è stato notevole: ne hanno recentemente discusso Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase nel corso di un'interessante intervista.

Rispettivamente Game Director e Produttore di Final Fantasy 7 Remake, i due autori hanno svelato su quali aspetti si sono concentrati in particolar modo. Kitase, che aveva rivestito il ruolo di Director ai tempi dell'originale Final Fantasy 7, ha affermato di non aver espresso molte richieste nei confronti della nuova operazione, ma che comunque ha offerto un personale contributo nella creazione di alcune delle location del JRPG. In particolare, ha specificato, la sezione iniziale relativa all'opera di infiltrazione e distruzione del Reattore 5 è stata realizzata da lui.



Sul fronte della definizione del concept, della componente narrativa e del worldbuilding, è stata invece lasciata carta bianca a Tetsuya Nomura, con alcuni aspetti legati a game design e alla regia di alcune scene affidati ai co-director Hamaguchi e Toriyama. Riflettendo sul futuro del progetto, lo stesso Nomura ha voluto specificare che Final Fantasy 7 Remake non rappresenta una riscrittura dell'originale, che continuerà a vivere di vita propria. Il Director si augura dunque che i giocatori che aveano amato la prima incarnazione delle avventure di Cloud possano apprezzare il Remake tanto quanto i nuovi giocatori, grazie ad un approccio al titolo sia nostalgico sia innovativo. Su questo, fronte, lo ricordiamo, ha fatto in particolare discutere il finale di Final Fantasy 7 Remake.



I due autori hanno inoltre svelato che il combat system di Final Fantasy 7 Remake è stato rivisto più volte per garantire un risultato ottimale.