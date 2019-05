Final Fantasy 7 Remake: novità in arrivo durante lo show State of Play?

Sappiamo che Sony mostrerà durante il prossimo episodio di PlayStation State of Play un gioco AAA di terze parti annunciato molto tempo fa e sparito dai riflettori... che questo possa essere Final Fantasy VII Remake?

La speculazione nasce dando uno sguardo al profilo Twitter ufficiale di Final Fantasy, sul quale è comparsa un'immagine che mostra Cloud guardare un Chocobo. Fino a qui, nessun riferimento diretto, ben più interessante invece è il Tweet di Shinji Hashimoto di Square Enix: il brand manager di Final Fantasy ha condiviso il messaggio di PlayStation riguardo la prossima puntata di State of Play, aggiungendo un commento che recita "Oh. You’ve Come".

Il remake di Final Fantasy 7 è stato presentato nel 2015 con un trailer in CGI e da allora è letteralmente scomparso dai radar, con ogni probabilità novità in merito arriveranno durante la conferenza E3 di Square Enix prevista per l'11 giugno ma non è escluso che proprio domani notte la compagnia possa mostrare un teaser proprio in occasione della nuova puntata di PlayStation State of Play.