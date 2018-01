Final Fantasy 7 Remake: novità attese nel corso dell'evento 30th Anniversary Exhibition

ha annunciato l'eventoche si terrà dal 22 gennaio al 28 febbraio al Moeti Center Art Gallery di Tokyo. Durante la manifestazione arriveranno anche novità su

La compagnia fa sapere che la mostra presenterà materiale di ogni genere sui vari giochi della saga, con una sezione speciale dedicata a Final Fantasy VII, intitolata "Words Left Behind by Aerith", la quale permetterà di visitare alcune location iconiche del gioco, ricreate all'interno del Roppongi Hills Complex.

Per l'occasione, Square-Enix "diffonderà novità su Final Fantasy VII Remake", questo è quanto si legge nel comunicato che annuncia l'evento, altri dettagli però non sono noti. Non ci resta dunque che attendere, preso probabilmente ne sapremo di più sul remake di FF7, il cui sviluppo sta procedendo secondo i piani, almeno stando alle parole del produttore Yoshinori Kitase.