Final Fantasy 7 Remake: ecco tutte le novità del kolossal Square Enix dalla Gamescom

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, gli autori di Sony Interactive Entertainment Europe illustrano nel dettaglio tutte le principali novità contenutistiche e di gameplay di Final Fantasy 7 Remake emerse nel corso della Gamescom 2019 di Colonia.

Il ricco approfondimento realizzato da SIEE per celebrare la presenza alla fiera tedesca della riedizione del grande classico di Square Enix tocca tutti i punti dell'opera, dalle dinamiche ruolistiche e narrative che andranno evolvendosi tra i personaggi del "nuovo" Final Fantasy VII alle innovazioni apportate al sistema di combattimento, così come all'interfaccia di selezione di attacchi e abilità nel corso della battaglia.

La lista stilata dai rappresentati di Sony presenti alla kermesse videoludica di Colonia offre 11 focus specifici sull'interazione tra Cloud e Barrett, sulle modifiche apportate al gruppo Avalanche (e sulle missioni di infiltrazione a loro dedicate) e sul restyling della città futuristica di Midgar, con l'ampliamento dei suoi quartieri e l'aggiunta di nuovi settori esplorabili in virtù della diversa costruzione dei reattori Mako che alimentano la metropoli.

Anche per quanto riguarda le dinamiche di gameplay assisteremo a tantissime innovazioni, come la doppia barra ATB per Cloud che darà luogo all'attivazione di attacchi caricati e di un'abilità unica che infliggerà un quantitativo spaventoso di danni al nemico di turno. Di particolare interesse sono poi i cambiamenti operati dagli autori giapponesi nell'estetica, nella collocazione e nel contenuto dei forzieri, nelle già conosciute modifiche al sistema Materia e, per ultima ma decisamente non per ordine di importanza, nell'aggiunta di tanti piccoli accorgimenti grafici ed estetici come nel surriscaldamento dell'arma di Barrett che sarà rappresentato da un aumento del bagliore arancione delle canne rotanti.

Per scoprire e sperimentare di persona tutte le altre innovazioni di Final Fantasy 7 Remake, quindi, non ci resta che attendere fino all'uscita del primo atto del capolavoro di Square Enix, prevista per il 3 marzo del 2020 su PS4.