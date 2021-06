Final Fantasy 7 Remake: la nuova patch permette di trasferire i salvataggi su PS5

Square Enix ha pubblicato l'aggiornamento 1.02 per Final Fantasy VII Remake, si tratta di un piccolo update che aggiunge però una funzionalità molto importante, ovvero la possibilità di trasferire i salvataggi dalla versione PS4 alla versione PS5.

L'aggiornamento aggiunge l'opzione per importare i propri salvataggi in Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione PlayStation 5 del gioco in arrivo la prossima settimana. Dopo aver installato l'update la voce Upload Save Data comparirà nel menu principale e sarete così in grado di trasferire i vostri progressi e tutti i trofei sbloccati.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade debutterà su PS5 il 10 giugno, i possessori della versione per PlayStation 4 potranno effettuare l'upgrade gratis ma senza ottenere il DLC Episodio Yuffie, questo disponibile in esclusiva per la versione next-gen. Se avete scaricato Final Fantasy 7 Remake gratis con PlayStation Plus a marzo non potrete invece effettuare l'aggiornamento all'edizione per PS5.

Sono in molti a sperare che durante l'estate Square Enix possa togliere i veli a Final Fantasy VII Remake Parte 2, la compagnia ha fatto capire che novità in merito potrebbero arrivare a luglio ma è difficile pensare ad un reveal completo, più probabile o un teaser o qualche informazione sulla seconda parte, senza però trailer o gameplay.