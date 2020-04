Final Fantasy 7 Remake: le nuove fan art catturano l'essenza dei personaggi

Da grande appassionata di FF7, l'artista digitale conosciuta su Twitter come tDsuke ha deciso di realizzare, e di condividere pubblicamente con il resto della community, degli incredibili bozzetti fan made sui personaggi principali di Final Fantasy 7 Remake.

L'autrice di questi lavori amatoriali ha tratto spunto dalla storia dell'ultimo capolavoro ruolistico di Square Enix per cercare di catturare l'essenza dell'eroe Cloud Strife, come pure di Tifa Lockhart, Aerith Gainsborough e di Sephiroth.

La cura certosina riposta dai designer giapponesi nella caratterizzazione dei singoli eroi del rifacimento current-gen di Final Fantasy 7, d'altronde, ha ispirato anche altri appassionati, con progetti che celebrano il tenore artistico dell'ultima avventura di Square Enix e dei suoi storici protagonisti.

Alla grafica e agli effetti di Final Fantasy 7 Remake, l'azienda nipponica ha dedicato un nuovo video diario che s'accompagna ai lavori fan made proposti dalla community, ma non solo: sulle pagine di Everyeye.it, ad esempio, potete recuperare il nostro wallpaper esclusivo a tema FF7 Remake.

Per saperne di più sull'ultimo kolossal GDR di Square Enix e sulle ambizioni nutrite dagli sviluppatori per erigere l'enorme impalcatura ludica e contenutistica del titolo disponibile in esclusiva temporale su PS4, potete poi approfondire l'argomento leggendo il nostro speciale sulle differenze narrative con il Final Fantasy 7 originale.