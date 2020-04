Final Fantasy 7 Remake: nuove immagini della corporazione Shinra, in attesa del gioco

Gli scatti pubblicati da Sony offrono una panoramica degli iconici personaggi della corporazione Shinra , la temibile multinazionale che fornisce energia Mako influenzando significativamente le sfere sociali, infrastrutturali e politiche del mondo di gioco. In particolare gli scatti mostrano Rufus Shinra, Reeve, Scarlet e Palmer. Square Enix ha poi pubblicato a stretto giro ulteriori immagini, fornendo una breve descrizione di Rufus Shinra e Scarlet . Come si legge nei post infatti "Rufus Shinra è il figlio del presidente Shinra e attuale vicepresidente della Shinra Electric Power Company in Final Fantasy 7 Remake. Di recente è stato lontano da Midgar per un lungo viaggio d'affari...". Scarlet viene invece descritta come "direttrice della divisione Advance Weaponry della Shinra. I suoi sforzi in tempo di guerra e i conseguenti profitti l'anno vista promuovere a dirigente. È altamente capace e responsabile dello sviluppo di armi innovative e di alto livello per l'azienda".

New screens of Shinra's corporate schemers emerge, featuring Rufus Shinra, Reeve, Scarlet, and Palmer. Take on Shinra when FFVII Remake hits PS4 April 10. pic.twitter.com/y8wBvZH6bm — PlayStation (@PlayStation) April 6, 2020

Rufus Shinra is President Shinra's son, and the current vice president of the Shinra Electric Power Company in #FinalFantasy VII Remake. He has recently been away from Midgar on an extended business trip… #FF7R pic.twitter.com/D7u4Ardqof — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) April 6, 2020