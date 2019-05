Final Fantasy 7 Remake in nuove immagini: Kitase indirizza un messaggio ai giocatori

Nel corso dello State of Play, c'è stato modo di tornare a dare uno sguardo alla nuova versione remake di uno dei JRPG più amati di sempre: l'ormai iconico Final Fantasy VII.

Durante l'evento è infatti stato mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake, in grado di riaccendere immediatamente la sete di maggiori informazioni della community videoludica. Per l'occasione, Yoshinori Kitase, producer del gioco, ha voluto indirizzare ai fan un breve messaggio, affidato alle pagine del Playstation Blog e che vi riportiamo quindi di seguito:

"Il momento tanto atteso è finalmente giunto. Ci dispiace avervi fatto aspettare così a lungo! Speriamo che il filmato mostrato durante State of Play vi sia piaciuto. Era molto breve, ma speriamo che vi abbia fatto piacere vedere Cloud e Aerith tornare in una veste grafica così realistica. E… santo cielo! Avete notato che c’era anche lui…? A giugno pubblicheremo nuove informazioni ufficiali, ma abbiamo voluto provare qualcosa di nuovo mostrando questo trailer speciale in State of Play, come assaggio di ciò che vi aspetta".



Il riferimento al mese di giugno sembra suggerire una possibile presenza del gioco sul palco della conferenza E3 Square Enix: sarà questa l'occasione per vedere il gioco nuovamente in azione? Nell'attesa, in calce potete visionare alcune immagini dedicate a Final Fantasy VII Remake.