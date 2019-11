Final Fantasy 7 Remake: nuove immagini su personaggi, evocazioni, minigiochi e scenari

Brett Elston di Sony Interactive Entertainment impreziosisce il PlayStation Blog ufficiale con tantissime immagini di gioco inedite di Final Fantasy 7 Remake, il kolossal ruolistico di Square Enix atteso al lancio su PS4 per il 3 marzo del 2020.

Gli spunti di riflessione offertici dal Social Media Manager di SIE attraverso questa ricca galleria immagini sono davvero tanti e coprono l'intero arco ludico, contenutistico e grafico del Remake di Final Fantasy 7.

Scorrendo gli scatti odierni possiamo infatti intuire gli sforzi compiuti dal team diretto da Yoshinori Kitase per dare forma a questo progetto: oltre alle immancabili foto delle ambientazioni e dei personaggi che graviteranno attorno alla figura di Cloud, ci vengono mostrate delle immagini relative all'interfaccia di modifica del sistema ATB, ivi compresa l'opzione per attivare la modalità "Classica" che riporta le meccaniche di progressione e gestione delle abilità dei membri del party ai parametri originari di FF7.

Di particolare interesse sono poi le immagini dedicate ai minigiochi (come quello delle freccette), alle attività da svolgere parallelamente alle missioni della campagna principale, alle novità del sistema Materia e alle evocazioni di Final Fantasy 7 Remake, con un focus su Moogle e Chocobo. Prima di lasciarvi alla nuova galleria multimediale che trovate in calce a questa notizia, vi ricordiamo che Square Enix ha da poco lanciato una campagna promozionale in Giappone contraddistinta da un nostalgico spot di FF7 Remake.