Final Fantasy 7 Remake: nuove immagini su Tifa, scenari, Side Quest e personaggi

Mentre attendiamo di ammirare delle scene di gioco inedite di Final Fantasy 7 Remake dal PAX East 2020, Square Enix pubblica una ricchissima galleria immagini della riedizione curret-gen di FF7 per mostrarci Tifa, i personaggi, le ambientazioni e le Side Quest.

Nel nuovo appuntamento mediatico organizzato sulle pagine del PlayStation Blog dal Web Content Editor di Square Enix, Duncan Heaney, l'azienda nipponica torna ad aprire una finestra sull'universo ruolistico di Final Fantasy 7 per farci sbirciare tra le pieghe del lavoro che sta svolgendo il team diretto da Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura per infondere ulteriore originalità e unicità al kolossal.

Le novità contenutistiche presentateci da Square Enix con questa galleria immagini sono davvero tante e spaziano dai personaggi di Hojo e Red XIII alle tecniche di combattimento da evolvere interpretando Tifa Lockhart, fino a lambire le dinamiche di gameplay su cui si baserà il sistema Materia di FF7 Remake e la scelta degli elementi di equipaggiamento da utilizzare in battaglia.

Di particolare interesse sono poi gli scatti che ritraggono alcune delle ambientazioni che esploreremo girovagando per i quartieri e i bassifondi di Midgar, così come le immagini che mostrano le Evocazioni e le Side Quest da portare a termine per immergerci nella storia e acquisire ulteriore esperienza in vista della sfida finale che attende Cloud, Tifa e compagni al lancio di Final Fantasy 7 Remake, previsto per il 10 aprile in esclusiva su PS4.