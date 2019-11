Final Fantasy 7 Remake: nuove informazioni sul sistema di combattimento e sulle abilità

Square Enix ha pubblicato nuove informazioni sul prossimo Final Fantasy 7 Remake che includono dettagli sui personaggi, sul sistema di combattimento e le abilità, sul sistema Materia, sulle location e tanto altro.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento sarà possibile accedere ad una "Modalità Classica" semplicemente selezionando l'omonimo livello di difficoltà nel menù. Nella modalità classica i personaggi agiranno automaticamente, riempiendo in questo modo l'indicatore ATB. I giocatori potranno selezionare le azioni con i classici comandi Abilità, Magia e Oggetto che consumeranno l'energia proprio come nell'originale sistema di Final Fantasy 7. Ovviamente si potrà tornare alla "Modalità Assalto" in qualsiasi momento.

In questo modo Cloud potrà attaccare con la sua spada semplicemente premendo il tasto Quadrato. Allo stesso modo, premendolo ripetutamente si potrà creare una combo, mentre tenendolo premuto si potrà scatenare un radial attack. Cloud sarà poi dotato di una abilità speciale a cui si potrà accedere con il tasto Triangolo: in questo modo si entrerà in "Modalità Punisher", i movimenti saranno rallentati ma l'attacco diventerà molto più devastante. Tra le Abilità di Cloud vanno segnalate il Triple Slash, con cui si potranno colpire i nemici con tre colpi consecutivi (più nemici verranno colpiti più devastante diventerà il colpo) e il Blade Burst, un attacco magico a lungo raggio che trae potere dalla spada.

Sempre oggi, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un ricco set di immagini inedite del nuovo Final Fantasy 7 Remake. Inoltre, sembra che Square Enix sia già al lavoro sul secondo episodio di FFVII Remake.