Final Fantasy 7 Remake: nuovi dettagli su peso e durata della demo!

L'esistenza della demo di Final Fantasy 7 non è un mistero: nei giorni scorsi il file ha fatto la sua apparizione nel database del PlayStation Store e alcuni dataminer sembrano aver già messo le mani sulla versione di prova, condividendo anche il filmato iniziale di FF7 Remake Demo e alcune sequenze di gameplay.

Arrivano adesso nuovi rumor su questa attesa demo: (attenzione, il link di seguito contiene spoiler!) su IMGUR è stato caricato un album con alcuni screenshot tratti proprio dalla versione dimostrativa del gioco Square Enix, inoltre VG247.com riporta interessanti dettagli sul peso e la durata.

Il file dovrebbe pesare circa 10 GB e indicativamente garantirà 30/45 minuti di gioco permettendo di accedere alle fasi iniziali dell'avventura. Non è chiaro se la demo presenterà gli stessi contenuti già mostrati nelle varie fiere di settore o se proporrà contenuti diversi, probabile inoltre la presenza di contenuti esclusivi per il gioco completo, offerti come ricompensa per coloro che termineranno al demo.

Quando esce la demo di Final Fantasy 7?

Un grande interrogativo è quello relativo alla data di pubblicazione, i primi leak sulla demo di Final Fantasy 7 sono arrivati il giorno di Natale e proseguiti nella settimana successiva, l'ipotesi più probabile è che Square Enix possa rendere disponibile il tutto entro la fine di gennaio o al più tardi a inizio febbraio, un mese prima del lancio di Final Fantasy 7 Remake, in arrivo il 3 marzo 2020.