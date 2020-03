Final Fantasy 7 Remake, nuovi video gameplay e tutto quello che c'è da sapere

Dopo aver presentato le sue nuove impressioni sul titolo nel suo ricco provato di Final Fantasy 7 Remake, il nostro Francesco Fossetti ritorna in video in compagnia di Alessandro Bruni, per discutere insieme di tutte le novità.

Se vi siete persi la sessione di Q&A trasmessa in diretta, non preoccupatevi: l'appuntamento può infatti essere comodamente recuperato in replica, grazie al video che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news e, ovviamente, sul Canale YouTube di Everyeye on Demand, piattaforma sulla quale la Redazione rende disponibili tutti gli approfondimenti trasmessi in diretta. Se volete scoprire tutti i nuovi dettagli su Final Fantasy VII Remake, non vi resta dunque che godervi il filmato: vi auguriamo una buona visione!



Cogliamo inoltre l'occasione per segnalarvi che Square Enix ha oggi confermato al pubblico l'immediata disponibilità di una Demo gratuita di Final Fantasy 7 Remake, accessibile sin da ora su PlayStation 4 tramite download da PlayStation Store. Non paga, la software house ha inoltre pubblicato nuovo materiale promozionale dedicato all'atteso remake. In calce a questa news potete dunque trovare quattro ulteriori gameplay trailer di Final Fantasy 7 Remake, distribuiti tramite il Canale YouTube ufficiale di PlayStation Japan. Cosa ne pensate, siete ansiosi di poter mettere piede nella nuova Midgar?