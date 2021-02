Final Fantasy 7 Remake: nuovo annuncio atteso il 13 febbraio

Grazie al profilo ufficiale della divisione musicale di Square Enix, scopriamo che sabato 13 febbraio, in occasione dell'appuntamento con l'Orchestra World Tour, verrà fatto un nuovo annuncio legato a Final Fantasy 7 Remake, riedizione della settima fantasia finale uscita nell'aprile del 2020 in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PS4 Pro.

A fare da portavoce ci penserà una personalità d'eccezione, Motomu Toriyama, il co-director di Final Fantasy 7 Remake, che interverrà con una trasmissione speciale prima dell'inizio del concerto vero e proprio. Siliconera, che ha tradotto il messaggio del creativo dalla lingua giapponese, anticipa "informazioni su un nuovo, non ancora pubblicato, contenuto per Final Fantasy 7 Remake".

Cosa possiamo aspettarci? La parola "contenuto" ci fa pensare automaticamente ad un nuovo DLC per il gioco, ma secondo noi ci sono buone probabilità che possa trattarsi del tanto atteso aggiornamento grafico per PlayStation 5, oppure dell'altrettanto desiderata conferma dell'arrivo su altre piattaforme come PC, Xbox One e Xbox Series X|S. L'esclusività per le piattaforme PlayStation, ricordiamo, ha un anno di validità, pertanto è destinata a scadere il prossimo mese di aprile. Ci sentiamo di escludere con una certa tranquillità nuove informazioni in merito alla seconda parte del progetto, dal momento che Square Enix ha menzionato chiaramente Final Fantasy 7 Remake.

Il Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour avrebbe dovuto toccare varie città in tutto il mondo con degli eventi dal vivo, ma è stato ovviamente annullato a causa della pandemia da Coronavirus. Una delle tappe che avrebbero dovuto svolgersi a Tokyo, in ogni caso, è stata convertita in un evento streaming, che si svolgerà appunto sabato 13 febbraio 2021, giorno in cui scopriremo nuove informazioni su Final Fantasy 7 Remake.