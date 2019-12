Final Fantasy 7 Remake: il video dei Game Awards 2019 è incentrato su Cloud!

Come promesso, nel corso della cerimonia dei The Game Awards 2019, Square Enix ha pubblicato un nuovo, emozionante video di Final Fantasy 7 Remake che si focalizza su Cloud Strife e sulla sua storia.

Grazie al nuovo trailer confezionato dagli autori capitanati da Tetsuya Nomura ci viene offerta una visione d'insieme sulle dinamiche narrative che andranno a caratterizzare la campagna principale del rifacimento current-gen di Final Fantasy 7, mostrandoci il tutto dalla prospettiva di Cloud Strife.

Dai suoi trascorsi come soldato di prima classe del corpo militare d'élite Shinra al suo nuovo impegno a fianco di Tifa abbracciando la causa degli Avalanche, il nuovo filmato non può che alimentare le nostre attese per questo JRPG.

Nel lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che la commercializzazione di Final Fantasy 7 Remake è prevista per il 3 marzo del 2020 su PlayStation 4 e PS4 PRO. Come annunciato nei giorni scorsi da Square Enix, FF7 rimarrà in esclusiva temporale fino al 2021.