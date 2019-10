Final Fantasy 7 Remake: nuovo spot televisivo in arrivo il 2 novembre

Dopo aver celebrato Halloween con un nuovo screenshot di Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ha annunciato l'arrivo di un nuovo spot televisivo di ben sette minuti dedicato all'atteso JRPG.

La pubblicità andrà in onda sull'emittente giapponese FujiTV durante la trasmissione FNS 27-Hour TV: Japanese Sports are Strong! allo scoccare della mezzanotte del 3 novembre, quando da noi saranno le ore 16:00 del 2 novembre. Nonostante manchi ancora qualche giorno alla messa in onda, la compagnia giapponese ha già svelato numerosi dettagli sullo spot e persino pubblicato alcuni screenshot dello stesso. Sarà in live-action e ruoterà attorno ad un impiegato (interpretato da Masataka Kubota) che non ha mai giocato Final Fantasy VII in vita sua. Parlando con la sua fidanzata (Testuji Tamayama) e il suo capo (Misato Morita) diventa man mano interessato all'acquisto: quando era piccola, la ragazza osservava con piacere suo fratello mentre ci giocava, mentre il capo si rivela un grandissimo fan dell'avventura di Cloud.

Final Fantasy 7 Remake verrà lanciato il 3 marzo 2020 esclusivamente su PlayStation 4. Segnaliamo che in questi giorni, al Lucca Comics & Games 2019 è possibile scattarsi delle foto impugnando la spada di Cloud oppure imbracciando la mitragliatrice di automatica di Barrett.