Final Fantasy 7 Remake: il nuovo trailer arriva alle 16:00 di oggi!

Sul sito di Square Enix è stato pubblicato un countdown, indicando che il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake verrà pubblicato alle 16:00 italiane di oggi, mercoledì 11 settembre, a ridosso del Tokyo Game Show 2019!

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il countdown pubblicato sul sito ufficiale di Square Enix non lascia dubbi: nel momento in cui riportiamo la notizia, il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake verrà pubblicato fra poco più di sette ore, per la precisione alle 16:00 italiane di oggi, mercoledì 11 settembre.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, pare che il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake possa essere incentrato sui personaggi della Shinra, la malvagia compagnia elettrica che i protagonisti dell'avventura cercheranno di contrastare nel corso della storia.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul nuovo trailer del gioco, ricordiamo che il remake di Final Fantasy 7 verrà pubblicato in diverse parti. La prima porzione arriverà il 3 marzo 2020 su PS4, e coprirà tutta la porzione dell'avventura ambientata a Midgar.

Intanto, per saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra anteprima di Final Fantasy 7 Remake basata sulla demo mostrata alla Gamescom 2019. Cosa vi aspettate dal nuovo trailer in arrivo nella giornata di oggi?