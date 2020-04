Final Fantasy 7 Remake: OpenCritic svela la data dell'embargo per le recensioni

Grazie ad un Tweet di OpenCritic scopriamo la data d'embargo decisa da Square Enix alla stampa internazionale per quanto riguarda le recensioni di Final Fantasy VII Remake. Il gioco arriverà nei negozi il 10 aprile ma le recensioni potranno essere pubblicate con qualche giorno di anticipo.

La data è quella di lunedì 6 aprile alle 6 AM EST/3 AM PST, ovvero le 12:00 ora italiana, dopo il weekend scopriremo quindi come verrà accolto il remake di uno dei giochi più acclamati e venduti di sempre. Square Enix ha recentemente annunciato di aver anticipato la distribuzione delle copie fisiche per fare in modo che i rivenditori possano rispettare il day one, il gioco è già in vendita in molti paesi come l'Australia e parte dell'Europa, la versione digitale verrà sbloccata alle 00:01 del 10 aprile.

Meno chiara la situazione per chi ha ordinato Final Fantasy 7 su Amazon.it, in questo caso le spedizioni sembrano essere previste per molti a partire dal 15 aprile, la situazione è comunque in continua evoluzione. Questa mattina Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Final Fantasy VII Remake, in attesa dell'uscita ricordatevi di fare spazio su hard disk perchè FF7 richiederà 100 GB di spazio libero su disco.