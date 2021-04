Final Fantasy 7 Remake, l'Orchestra arriva a Milano: disponibili i biglietti del concerto

La già iconica colonna sonora di Final Fantasy VII è tornata a brillare ancora più forte in Final Fantasy VII Remake, grazie ad un'operazione di rinnovamento estremamente apprezzata dalla community.

Non sorprende dunque che Square Enix abbia deciso di riproporne i brani in uno spettacolo dal vivo, così come fatto per anni con la Kingdom Hearts Orchestra. Guardando con ottimismo alla fine dell'anno, la Final Fantasy VII Remake Orchestra ha annunciato la ripresa del suo tour mondiale entro il termine del 2021. Tra le date già confermate figurano anche due appuntamenti italiani, in programma a Milano, presso il Teatro degli Arcimboldi. Di seguito i dettagli:

Mercoledì 15 dicembre 2021 : il concerto avrà inizio alle ore 20:30. Nel momento in cui scriviamo, i biglietti disponibili partono dalla cifra di 40,50 euro per i posti nella Seconda Galleria. Per tutti i dettagli, potete fare riferimento alla pagina TicketOne del concerto del 15 dicembre della Final Fantasy VII Remake Orchestra;

Giovedì 16 dicembre 2021: anche in questo caso il concerto avrà inizio alle ore 20:30. Nel momento in cui scriviamo, i biglietti disponibili partono dalla cifra di 40,50 euro per i posti nella Seconda Galleria. Per tutti i dettagli, potete fare riferimento alla pagina TicketOne del concerto del 16 dicembre della Final Fantasy VII Remake Orchestra;

Il JRPG tornerà presto in azione su PlayStation 5, grazie alla pubblicazione di Final Fantasy VII Remake: Intergrade.