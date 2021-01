Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour cancellato a causa del COVID-19

Sembra proprio che il Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour previsto prossimamente a Tokyo non si farà a causa della situazione dovuta all'emergenza Coronavirus.

Square Enix ha infatti aggiornato il proprio sito ufficiale per confermare ai propri fan che la prima data giapponese del tour è stata cancellata e non ha fornito alcun dettaglio sul possibile ritorno in futuro dell'iniziativa. Per quello che riguarda invece la seconda delle date del tour, ovvero quella di Osaka, pare che la situazione sia ancora incerta e l'azienda è in attesa di scoprire nelle prossime settimane se confermare la tappa o se cancellarla proprio come quella di Tokyo. Chiunque abbia già acquistato un biglietto presso i rivenditori ufficiali online può già procedere con una richiesta di rimborso tramite una procedura attualmente attiva. Questo non è il primo rinvio per l'iniziativa, la quale ha già subito un primo posticipo lo scorso aprile 2020 da parte di Square Enix, che ha poi svelato a novembre le nuove date giapponesi.

In attesa di scoprire se prima o poi l'Orchestra World Tour riprenderà, vi ricordiamo che qualche giorno fa è apparso un misterioso messaggio sui canali social di Square Enix che potrebbe aver suggerito l'arrivo di una versione Google Stadia di Final Fantasy 7 Remake.