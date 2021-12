Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour a Milano, biglietti ancora disponibili

Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour arriva finalmente in Italia per due serate evento in programma mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti sono ancora disponibili ma affrettatevi perché i posti sono limitati.

Presentato da AWR Music Productions, Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour è un concerto con nuovi arrangiamenti sinfonici basati sulle musiche di Final Fantasy VII composte da Nobuo Uematsu e sul tema Hollow di Final Fantasy VII Remake.

I 100 musicisti guidati dal direttore Arnie Roth (vincitore di un Grammy Award) si esibiranno in una performance ricca di fascino accompagnati da sequenze video in alta definizione create appositamente per l'evento e non disponibili nel videogioco. Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour è una vera e propria esperienza multimediale interattiva, un concerto che vi permetterà di immergervi completamente nelle atmosfere di Final Fantasy VII, uno dei videogiochi più amati di sempre.

FF7 Remake Orchestra World Tour date e biglietti

Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour arriva in Italia il 15 e 16 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, i biglietti sono ancora disponibili in quantità limitate sul sito del Teatro degli Arcimboldi o su Ticket One con prezzi a partire da 30 euro, di seguito tutti i tagliandi in vendita:

Seconda Galleria visione limitata 30,00€ (prevendita 4,50 €)

Seconda Galleria 35,00€ (prevendita 5,50 €)

Prima Galleria visione limitata 52,00€ (prevendita 8,00 €)

Prima Galleria 57,00€ (prevendita 9,00 €)

Platea Alta visione limitata 61,00€ (prevendita 9,00 €)

Platea Alta 66,00€ (prevendita 10,00 €)

Platea Bassa 78,00€ (prevendita 12,00 €)

Platea Gold 92,00€ (prevendita 14,00 €)

Trovate maggiori dettagli sul sito del Teatro degli Arcimboldi di Milano , il tour proseguirà nelle settimane successive in Europa e negli Stati Uniti ma, queste sono dunque le uniche due occasioni per poter assistere al Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour in Italia.