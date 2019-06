Final Fantasy 7 Remake: orologi celebrativi in 77 esemplari a $2.500 l'uno

Per festeggiare la presentazione di Final Fantasy 7 Remake, Square Enix e Seiko hanno presentato due modelli di orologio da polso celebrativi dedicati al gioco. Sono disponibili in soli 77 esemplari, al prezzo di 2.500 dollari l'uno.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, i due modelli in questione sono dedicati a Cloud Strife (colore grigio metallizzato) e a Sephiroth (nero metallizzato).

Questi due modelli di orologio da polso verranno prodotti da Seiko, e debutteranno sul mercato americano a marzo 2020 al prezzo di 2.500 dollari l'uno, in occasione del lancio di Final Fantasy 7 Remake su PlayStation 4. Al momento non è chiaro se gli orologi arriveranno anche in Europa: ad ogni modo si tratterà di modelli molto rari, visto che ne verranno prodotti solo 77 esemplari (a un prezzo decisamente poco accessibile). Cosa ne pensate?

Intanto ricordiamo che è possibile effettuare il preorder del gioco nelle versioni Standard, Deluxe e 1st Class. Per saperne di più sul titolo, invece, vi rimandiamo alla nostra video anteprima di Final Fantasy 7 Remake.