Da Final Fantasy 7 Remake ad Outriders: la line-up di Square Enix per il PAX East 2020

A differenza di Sony, Square Enix parteciperà al PAX East 2020, anche se non al gran completo. Come abbiamo avuto modo di scoprire ieri, il team di Final Fantasy XIV rimarrà a casa, per non esporre i suoi dipendenti al rischio di contrarre il Coronavirus.

I fan della casa giapponese, in ogni caso, avranno ugualmente pane per i loro denti. All'importante fiera statunitense, che si svolgerà a Boston dal 27 febbraio al primo marzo, Square Enix si presenterà con una line-up composta da tre giochi, ovvero Final Fantasy 7 Remake, Outriders e Final Fantasy XIV.

I fan di Final Fantasy 7 Remake potranno incontrare i membri del cast anglofono, ovvero Britt Baron (Tifa), John Eric Bentley (Barret), Briana White (Aerith), Erica Lindbeck (Jessie) e Gideon Emery (Biggs). A tal fine saranno organizzate quattro differenti sessioni d'autografi. I giocatori in fiera potranno inoltre farsi fotografare sull'iconica Hardy Daytona, la motocicletta di Cloud, partecipare a dei giveaway, e giocare alla demo di Final Fantasy 7 Remake. Per quanto riguarda Outriders, gli sviluppatori di Peaople Can Fly terranno un panel nella giornata di sabato 29 febbraio, durante il quale discuteranno del processo di creazione e, probabilmente, riveleranno nuove informazioni sul promettente sparatutto cooperativo. I membri del team di Final Fantasy XIV, come abbiamo già detto, non saranno presenti, ma i partecipanti potranno ugualmente testare il titolo grazie a delle postazioni di gioco, farsi fotografare con delle armi di Shadowbringers a grandezza naturale e prendere parte a dei giveaway.