Final Fantasy 7 Remake: ne parlano Fossa e Sabaku su Twitch giovedì 5 marzo!

Nel corso degli ultimi giorni, i fan in fervente attesa di Final Fantasy VII Remake hanno avuto modo di scoprire molte nuove informazioni sul titolo Square Enix.

La software house ha infatti sorpreso la community videoludica annunciando e rendendo immediatamente disponibile una Demo gratuita di Final Fantasy VII Remake su PlayStation Store. Ambientata nelle primissime fasi di gioco, che includono la sequenza introduttiva e l'attacco al Reattore 1, quest'ultima ha rappresentato un'importante occasione per testare con mano il nuovo combat system e per dare un primo sguardo alla reinterpretazione di Midgar.

Sulle pagine di Everyeye, inoltre, vi abbiamo proposto la nostra video intervista ai Produttori di Final Fantasy 7 Remake, con i quali la Redazione ha avuto modo di discorrere della componente narrativa, di diversi aspetti di gameplay e delle boss fight che attendono il pubblico. Il nostro Francesco Fossetti ha inoltre avuto modo di mettere nuovamente mano al gioco e di raccontarvi esaustivamente tutte le sue impressioni all'interno di un nuovo provato di Final Fantasy 7 Remake.



Per discutere di tutto questo e molto di più, il Canale Twitch di Everyeye.it ospiterà un appuntamento live interamente dedicato al gioco Square Enix. In data giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 21:30, Francesco Fossetti e Sabaku no Maiku condivideranno le proprie impressioni su questo nuovo Final Fantasy 7: non mancate!