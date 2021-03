Final Fantasy 7 Remake Part 2: basta DLC per il primo episodio, priorità al sequel

Tra pochi mesi, i giocatori potranno mettere le mani su una nuova edizione di Final Fantasy 7 Remake denominata Intergrade, pensata appositamente per sfruttare l'hardware di nuova generazione di PS5. Oltre a dei consistenti miglioramenti di natura tecnica, questa nuova versione offrirà anche un DLC, un episodio aggiuntivo tutto dedicato a Yuffie.

A quanto pare, Episodio Yuffie risulta essere al momento l'unico contenuto aggiuntivo pianificato per il gioco. Il motivo è molto semplice, e ci è stato spiegato da Tetsuya Nomura in persona nell'ambito di una recente intervista concessa al magazine giapponese Famitsu: il team è ora interamente concentrato sullo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 2.

"A causa della natura del sistema di upgrade, abbiamo dovuto assegnare alla sezione di Yuffie la dicitura 'DLC'. In ogni caso, il nostro intento originale era quello di creare una versione PlayStation 5 di Final Fantasy 7 Remake, non quella di produrre dei DLC. Pertanto, al momento non ci sono piani per altri contenuti scaricabili. Lavorando con l'ambiente di sviluppo di PS5 per Final Fantasy 7 Remake Intergrade, abbiamo potuto velocizzare lo sviluppo del sequel. Stiamo ora dando precedenza alla lavorazione del prossimo gioco, se mai dovessimo pensare ad ulteriori DLC, probabilmente lo faremo quando lo finiremo", ha dichiarato.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Tetsuya Nomura non è il director di Final Fantasy Remake Part 2, ruolo che invece spetta esclusivamente a Naoki Hamaguchi, già co-director della prima parte. Nomura, in ogni caso, continuerà ad essere coinvolto in qualità di direttore creativo di tutti i progetti legati a Final Fantasy 7 Remake, inclusi i due giochi mobile First Soldier ed Ever Crisis. Intergrade verrà invece pubblicato il 10 giugno su PS5: i possessori della versione PS4 otterranno l'upgrade grafico gratuitamente, ma Episodio Yuffie andrà acquistato a parte.