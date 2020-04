Final Fantasy 7 Remake Parte 2 nel 2023? Valutiamo insieme l'attendibilità del rumor

Nelle scorse ore un leak ha svelato una serie di giochi Square Enix in arrivo entro il 2023 tra cui Final Fantasy Project Sancta, Dragon Quest III Remake, Tomb Raider Eclipse e... Final Fantasy VII Remake Parte 2, quest'ultimo in uscita tra quasi tre anni. Ma sarà vero?

La fonte indica il Q1 2023 (ovvero il primo trimestre dell'anno) come finestra di lancio di Final Fantasy VII Remake Parte 2, le piattaforme indicate sono PS5, Xbox e Windows... Questo vuol dire che la seconda parte del remake non uscirà su PlayStation 4? La situazione appare piuttosto strana, è difficile pensare che il secondo episodio possa uscire a tre anni di distanza dall'originale, oltretutto tralasciando l'unica piattaforma che ad oggi ospita il primo capitolo del remake.

Square Enix da parte sua non ha mai fornito tempistiche precise per il debutto dell'episodio 2 di Final Fantasy VII Remake, l'attesa potrebbe dunque essere più lunga del previsto? La fonte del post su Reddit è anonima e per questo non troppo attendibile, dunque non è escluso che possa trattarsi di informazioni errate, come si potrebbe pensare anche da altri particolari, tra cui la presenza di molti giochi indicati come pronti a sfruttare l'Unreal Engine 5, motore mai presentato ufficialmente al pubblico.

E voi cosa ne pensate? Final Fantasy 7 Remake uscirà davvero nel 2023? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.