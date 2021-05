Final Fantasy 7 Remake Parte 2: come procede lo sviluppo? Ne parla Nomura

Dopo essersi premurato di mostrare il nuovo video di FF7 Remake Intergrade con Yuffie, il co-direttore di Episode Intermission e della Parte 1 del kolossal ruolistico di Square Enix, Tetsuya Nomura, ha spiegato come stanno procedendo i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 2.

A margine dell'ultima finestra multimediale aperta sulla dimensione di FF7 Remake, l'alto rappresentante della software house giapponese ha precisato che "lo sviluppo (di FF7 Remake Parte 2, ndr) sta procedendo abbastanza bene. Quando arriverà il momento opportuno, mi piacerebbe fare un annuncio appropriato, vedremo".

Nomura fornisce anche un piccolo ma interessante indizio sulle novità che sperimenteremo nel corso della prossima avventura con protagonista Cloud: "Sarete in grado di godervi un'atmosfera un po' diversa da quella della Parte 1, e quindi... beh, posso solo chiedervi la cortesia di aspettare ancora un po' per vedere cosa abbiamo in serbo per voi, lo sviluppo sta filando liscio. La prossima avventura avrà inizio subito dopo gli eventi narrati in Intergrade, quindi se state aspettando FF7 Remake Parte 2 spero proprio che possiate cimentarvi nelle sfide offerte da Intergrade".

A chi ci segue, ricordiamo che Tetsuya Nomura non dirigerà FF7 Remake Parte 2: l'esponente di Square Enix è infatti impegnato sul progetto dell'espansione Integrade, il cui arrivo è previsto per il 10 giugno in coincidenza dell'arrivo sulla console nextgen di Sony dell'upgrade PS5 di Final Fantasy 7 Remake.