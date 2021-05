Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sarà all'E3 2021? Un'insider ne dubita

Ansiosi di scoprire nuove informazioni su Final Fantasy 7 Remake Parte 2? Vi capiamo perfettamente, ma sembra che non sia ancora arrivato il suo momento, almeno stando a quanto ha riferito una nota insider molto vicina a Square Enix.

Negli ultimi giorni, l'attenzione dei fan della fantasia finale è stata in larga parte monopolizzata dai rumor che vogliono un nuovo videogioco chiamato Final Fantasy Origin in via di sviluppo. Gli insider parlano di un titolo esclusivo per PlayStation 5 e aderente al canone dei soulslike, una vera e propria rivoluzione per la serie che sarebbe attualmente in lavorazione presso gli studi di Team Ninja.

Mentre sogniamo a occhi aperti in attesa di informazioni ufficiali, che potrebbero arrivare tra pochissime settimane durante l'E3 2021, la stessa insider che ha messo in giro quelle voci, Natvra, ci ha invitati a tenere basse le aspettative per un altro gioco incredibilmente desiderato, Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Nonostante Nomura abbia espresso il desiderio di condividere nuove informazioni in merito al misterioso progetto, secondo l'insider Final Fantasy 7 Remake Parte 2 non sarà all'E3 2021.

La certezza l'avremo solamente il mese prossimo, quando si svolgerà la feria virtuale, nel frattempo possiamo consolarci sapendo che lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 procede bene e che il 10 giugno verrà lanciato Final Fantasy 7 Remake Intergrade, versione riveduta ed espansa del primo gioco pensata appositamente per PS5.