Final Fantasy 7 Remake Parte 2 erediterà un aspetto del DLC Yuffie di Intergrade

La pubblicazione di Final Fantasy 7 Remake Part 2 sembra ancora molto lontana, per fortuna i fan del gioco hanno potuto consolarsi giocando a Final Fantasy 7 Remake Intergrade, versione riveduta ed espansa del primo episodio che a quanto pare ha introdotto degli elementi che ritroveremo anche nel sequel.

Parlando con il Washington Post di Episode INTERmission, il DLC con protagonista Yuffie presente nella versione Intergrade, il Co-Director Motomu Toriyama ha dichiarato che uno dei suoi elementi di gameplay potrebbe essere incluso anche in Final Fantasy 7 Remake Part 2: "Sono molto soddisfatto della forma finale del gioco, nella quale gli elementi strategici delle battaglie basate sui comandi coesistono con l'azione in real-time. Inoltre, con 'INTERmission' abbiamo introdotto un nuovo elemento: le mosse combo di Yuffie e Sonos, una collaborazione che aumenta la profondità strategica delle battaglie. Mi piacerebbe espandere questo aspetto, inclusi altri elementi che abbiamo provato in 'INTERmssion', nella nostra prossima storia".

Le mosse combo tra i due personaggi potrebbero quindi essere alcuni degli elementi destinati a fare ritorno nella seconda parte dell'avventura, che porterà Cloud e il suo gruppo fuori dai confini di Midgar. A tal proposito, una dichiarazione dell'altro Co-Director Naoki Hamaguchi potrebbe aver confermato la natura open world di Final Fantasy 7 Remake Parte 2.