Final Fantasy 7 Remake Parte 2: Horizon è fonte d'ispirazione per il director

Di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sappiamo ben poco: oltra a confermarne l'esistenza e ad alzare le aspettative dei fan, Square Enix non ha mai condiviso nulla di davvero concreto, per questo motivo dobbiamo accontentarci di poche, vaghe parole per cercare di inquadrare uno dei giochi più attesi dagli appassionati.

In tal senso, appaiono decisamente interessanti le parole proferite dal director Naoki Hamaguchi ai responsabili del PlayStation Blog, che di recente hanno chiesto ad alcune delle personalità più in vista del settore di elencare i loro giochi per PS5 più attesi. A tal proposito Hamaguchi ha menzionato Horizon Forbidden West, aggiungendo inoltre che sta osservando con grande interesse l'evoluzione della serie di Guerrilla Games, utilizzanodola come fonte d'ispirazione per il suo lavoro sul seguito di Resident Evil 7 Remake.

"Come autore di giochi, sono rimasto impressionato dal primo gioco del franchise, Horizon Zero Dawn. Sono stato catturato dall'esperienza immersiva offerta da una grafica incredibile e da un mondo unico del quale mi sono subito sentito parte, un futuro in cui la civiltà è collassata. Per il prossimo titolo è prevista un'ulteriore evoluzione di quella visione, e per Final Fantasy 7 Remake, di cui mi occupo io, si prevede la stessa cosa. Per questo motivo ho una certa affinità con Horizon (ride). In qualità di fan, non vedo l'ora di giocare a Horizon: Forbidden West".



Final Fantasy 7 Remake Parte 2 non ha ancora una data d'uscita e neppure delle piattaforme di destinazione. Horizon Forbidden West è invece atteso su PlayStation 4 e PS5 nel corso di quest'anno.