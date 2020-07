Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è in 'pieno sviluppo': la conferma da Nomura

Proseguono a pieno ritmo i lavori in casa Square Enix, con l'obiettivo di portare a compimento l'ambizioso progetto di rifacimento dell'originale Final Fantasy 7.

Il 2020, nonostante le problematiche che hanno interessato moltissime software house a causa del diffondersi dell'epidemia di Coronavirus, ha visto la pubblicazione del primo tassello. Il finale di Final Fantasy 7 Remake, totalmente ambientato all'interno dei confini di Midgar, ha suscitato accese discussioni e speculazioni tra i fan dell'iconico JRPG, ora ansiosi di scoprire quale sarà la direzione intrapresa dal team di Tetsuya Nomura con il sequel.

Proprio quest'ultimo, insieme ad altri professionisti che rivestono un ruolo chiave nella produzione, è stato recentemente intervistato dalla redazione di Famitsu, noto magazine giapponese. Le prime traduzioni della lunga chiacchierata, che ha originato uno speciale di ben 15 pagine, riportano le seguenti parole del Director di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 (titolo provvisorio): "Sappiamo che tutti desiderano il prossimo capitolo in breve tempo. Anche noi vorremmo distribuirlo il prima possibile. Considerato il livello qualitativo del primo gioco, speriamo che il prossimo possa risultare persino migliore in termini di qualità, così da offrire un'esperienza ancora migliore. Vorremmo pubblicarlo il prima possibile, perciò vi preghiamo di attendere".



Maggiori informazioni, conclude Nomura, giungeranno probabilmente in occasione dell'annuncio ufficiale di Final Fantasy 7 Remake Parte 2, che, ad ogni modo, sarebbe ormai entrato in una fase di "pieno sviluppo". Al momento, non è dato sapere quale parte della storia originale sarà il focus del titolo e non vi sono certezze in merito all'eventualità che Final Fantasy 7 Remake Parte 2 possa essere un open world.