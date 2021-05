Final Fantasy 7 Remake Parte 2 quando esce? Tutte le novità sul kolossal GDR

Nonostante l'uscita sempre più imminente di FF7 Remake Intergrade con protagonista Yuffie, cresce l'attesa degli appassionati per la Parte 2 di Final Fantasy 7 Remake. Proviamo allora a riassumere tutte le novità e le informazioni emerse fino ad oggi, tra dichiarazioni degli sviluppatori e rumor.

L'incredibile successo di FF7 Remake ha fatto da volano alle ambizioni di Square Enix e, parallelamente, alle speranze dei fan per l'arrivo di ulteriori progetti legati alle vicende vissute da Cloud e compagni. Non a caso, il colosso videoludico giapponese si appresta ad espandere la dimensione narrativa e contenutistica di Final Fantasy 7 con l'arrivo su sistemi mobile di FF7 The First Soldier ed Ever Crisis, due progetti che, uniti al già citato Integrade e al suo Episode INTERmission, faranno da apripista per gli eventi che si dipaneranno nella Parte 2.

Quando saranno disponibili le prime informazioni ufficiali su FF7 Remake Part 2, quindi? Nel presentare l'ultimo video gameplay di Intergrade, il co-direttore della Parte 1 Tetsuya Nomura ha offerto un importante aggiornamento sull'attuale fase di sviluppo del secondo atto dell'avventura di Cloud. A detta di Nomura, infatti, lo sviluppo di FF7 Remake Parte 2 "sta procedendo abbastanza bene. Quando arriverà il momento opportuno, mi piacerebbe fare un annuncio appropriato, vedremo".

Il direttore della prima parte di FF7 Remake ha poi consigliato a tutti gli appassionati di immergersi nelle atmosfere di Episode INTERmission poiché "la prossima avventura (riferendosi alla Parte 2 di Final Fantasy 7 Remake, nds) avrà inizio subito dopo gli eventi narrati in Intergrade".

Alle dichiarazioni di Nomura hanno fatto seguito le altrettanto importanti anticipazioni sul progetto di FF7 Remake Material Ultimania Plus, un libro ricco di retroscena sullo sviluppo del kolossal GDR che sarà disponibile a luglio: gli autori del volume pieno di illustrazioni su personaggi, nemici, scenari e retroscena hanno già fatto sapere che "all'interno del libro troverà spazio la discussione sullo script di una certa scena che offrirà degli indizi sul prossimo capitolo della serie".

In base alle informazioni snocciolate dai rappresentanti di Square Enix, quindi, sembra proprio che il reveal ufficiale di FF7 Remake Parte 2 sia destinato ad arrivare questa estate o, al più tardi, entro la fine di quest'anno, con la conferma della rosa di piattaforme su cui vedrà la luce e, presumibilmente con l'annuncio della finestra di lancio.