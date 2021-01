Final Fantasy 7 Remake Parte 2, a quando novità? Spunta una data da tenere d'occhio

Dopo il grandioso successo riscosso dal debutto del primo titolo dedicato al rifacimento dell'iconico JRPG, Square Enix non ha fatto attendere troppo tempo per la conferma dell'avvio dei lavori su Final Fantasy VII Remake Parte 2.

La notizia risale infatti al luglio dello scorso anno, ma ad oggi il colosso videoludico nipponico ancora non ha offerto al pubblico alcun assaggio dell'attesa produzione. Di recente, tuttavia, qualcosa sembra essersi mosso, con gli interpreti di Aerith e Sephiroth che hanno confermato di aver preso parte a nuove riprese nel corso del mese di dicembre 2020. Quanto dovranno ancora attendere gli appassionati prima di poter scoprire qualcosa di concreto su Final Fantasy VII Remake Parte 2? Al momento, ovviamente, è impossibile dirlo con precisione, ma all'orizzonte si fa largo una data che potrebbe valere la pena di tenere d'occhio: il 13 febbraio 2021.



In quest'occasione infatti si terrà l'unico appuntamento confermato per il Final Fantasy VII Remake World Tour, serie di concerti dedicati alla colonna sonora del gioco che vedrà protagonista la Tokyo Philharmonic Orchestra. Tutte le restanti date previste per l'iniziativa sono state cancellate o rinviate al 2022 come conseguenza del persistere della crisi sanitaria internazionale. Square Enix, tuttavia, ha deciso di confermare il 13 febbraio, per una declinazione dell'evento che prenderà forma digitale. Durante lo spettacolo, sarà trasmesso un video messaggio da parte dei compositori dei brani, ma anche e sopratutto di Yoshinori Kitase, Producer di Final Fantasy VII Remake.



Su quelli che saranno i contenuti dell'intervento del noto volto di Square Enix non vi sono dettagli ufficiali, ma la condivisione di novità sul fronte videoludico è tutt'altro che da escludere. In passato, infatti, queste tipologie di concerti sono state esattamente le occasioni scelte dalla compagnia per presentare nuovi trailer o condividere annunci di rilievo: è accaduto nella storia recente con Kingdom Hearts III e proprio con Final Fantasy VII Remake. Nessuna garanzia dunque, ma una data che potrebbe valere la pena tenere d'occhio!