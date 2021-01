Final Fantasy 7 Remake Parte 2, sorprese in arrivo? Square Enix registra nuovi marchi

Tra il 17 e il 22 dicembre dello scorso anno, i rappresentanti di Square Enix hanno registrato diversi marchi che suggeriscono l'arrivo di importanti novità inerenti l'attesissimo Final Fantasy 7 Remake Parte 2.

Tra i marchi depositati in Giappone da Square Enix troviamo infatti "Ever Crisis", "The First Soldier" e "Shinra Electric Power Company". Come giustamente sottolineato dalla redazione di Gematsu, il primo brevetto ricorda il nome del gioco per cellulari del 2004 Before Crisis Final Fantasy VII, per tacere di Crisis Core Final Fantasy VII lanciato su PSP nel 2007.

Non meno interessanti sono poi le considerazioni da fare su "The First Soldier", il cui riferimento più logico sembra essere quello di Sephiroth, l'antagonista di Cloud Strife e principale villain della serie di FFVII.

Quanto a "Shinra Electric Power Company", il nuovo marchio registrato da Square Enix non fa che richiamare alla memoria degli appassionati l'omonima organizzazione di Midgar, e quindi la speranza per l'arrivo di importanti aggiornamenti sullo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 da parte degli autori nipponici.

A fine 2020, d'altronde, Asuka Yoshikawa, l'attrice che interpreta Aerith, ha interagito con i suoi follower su Twitter senza nascondere loro la fatica per le 4 ore di riprese di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 svolte insieme all'attore mocap di Sephiroth.