Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è già in sviluppo, conferma il produttore

Dalle colonne di Entertainment Weekly, il produttore di Square Enix Yoshinori Kitase conferma le indiscrezioni delle ultime settimane e riferisce che i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sono già partiti.

Nonostante il primo atto della "nuova" epopea ruolistica di Cloud e Tifa sia partita solo da qualche giorno dopo un'attesa durata anni, il rappresentante della software house giapponese spiega quindi che lo sviluppo della Parte 2 di FF7 Remake è già cominciato.

Il produttore Kitase ha infatti specificato in maniera inequivocabile che "lo sviluppo del progetto del Remake di Final Fantasy 7 sta già andando avanti". A prescindere da questa rassicurazione, non sappiamo però quanto tempo bisognerà attendere per assistere al lancio di questo nuovo capitolo, pur supponendo che il suo sviluppo dovrebbe richiedere decisamente meno anni di quelli resi necessari agli autori del primo atto dell'avventura GDR ambientata a Midgar.

La conferma di Yoshinori Kitase sulla ripartenza del progetto di Final Fantasy 7 Remake a stretto giro di posta dal lancio del primo titolo, oltretutto, non offre ulteriori chiarimenti sulla natura della Parte 2: rimarrà nel solco tracciato dalla storia e dal gameplay del primo episodio o sarà all'insegna dell'originalità? A tal proposito, vale la pena rileggere il nostro approfondimento con le considerazioni sul finale di Final Fantasy 7 Remake.