Final Fantasy 7 Remake, in quanti episodi sarà diviso e quando uscirà la Parte 2?

La guida Final Fantasy VII Remake Ultimania è ora disponibile in Giappone, il volume contiene anche brevi interviste a Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, di seguito alcuni brevi stralci tradotti e riportati da Gematsu.

Per quanto riguarda la trama, il produttore Yoshinori Kitase afferma "di non poter dire nulla, dal momento che non abbiamo ancora finito di raccontare la storia", inoltre viene rivelato come attualmente la compagnia non abbia ancora deciso il numero effettivo di parti da pubblicare.

"Abbiamo una idea approssimativa ma non abbiamo deciso, adesso non possiamo saperlo in modo definitivo", queste le parole di Kitase, consapevole del fatto che "le speculazioni più diffuse parlano di una trilogia", informazione che però non viene confermata o smentita in alcun modo.

Tetsuya Nomura accenna al prossimo episodio e alla possibile finestra di lancio, dichiarando "di non sapere esattamente quando uscirà. Se sarà diviso in episodi più grandi ci vorrà più tempo, in caso contrario saremo in grado di pubblicarlo in un lasso temporale più breve. Personalmente preferirei questa ipotesi, ma in realtà non è così semplice ed è necessario coordinare il tutto per mandare avanti anche gli altri progetti di Square Enix." Infine nel volume viene rivelata anche l'età di alcuni personaggi di Final Fantasy VII:

Rufus - 30 anni

Tseng - 30 anni

Scortese - 30 anni

Reno - 28 anni

Recentemente Yoshinori Kitase ha confermato sulle pagine di Entertainment Weekly che i lavori su Final Fantasy 7 Parte 2 sono già iniziati, senza però fornire alcun altro dettaglio in merito. Un rumor vorrebbe FF7 Remake Parte 2 in uscita nel 2023 ma la fonte non risulta attendibile e dunque vi invitiamo a prendere questa voce con le dovute precauzioni.