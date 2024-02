Final Fantasy 7 Remake: la nuova patch nasconde la scollatura di Tifa

Nella giornata di ieri, Square Enix ha pubblicato una patch per Final Fantasy VII Remake. L'aggiornamento 1.03 non sembrava introdurre grandi novità dal momento che il changelog parlava di piccoli cambiamenti e ottimizzazioni per migliorare l'esperienza. In realtà qualcosa cambia, ma attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla trama.

Sono due le modifiche scoperte dai giocatori, il primo riguarda l'abbigliamento di Tifa che durante la sequenza del flashback a Nibelheim compare con una canottiera bianca scollata mentre adesso il personaggio ha una maglia nera sotto il top, così da coprire qualsiasi scollatura.

C'è da dire che questo look è sicuramente più simile alla rappresentazione attuale di Tifa in Final Fantasy VII Rebirth ed è dunque possibile che Square Enix abbia voluto uniformare l'aspetto della ragazza. Altra modifica riguarda un dialogo pronunciato da Aerith alla fine del gioco, dove viene eliminato ogni riferimento al colore plumbeo del cielo.

Infine, sembra che l'aggiornamento disabiliti la mod FFVIIHook su PC, la quale permetteva di accedere a parametri tecnici e stringhe di codice normalmente inaccessibili dal menu delle opzioni e dalle impostazioni.

FF7 Remake è disponibile su PS4, PS5 e PC, da tempo si parla anche di un porting di Final Fantasy 7 Remake per Xbox e Nintendo Switch o Switch 2 ma fino ad ora nulla si è concretizzato.