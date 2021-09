Final Fantasy 7 Remake su PC: esclusiva Epic Games Store in arrivo?

All'inizio dell'estate, un interessante avvistamento aveva aperto al possibile approdo di Final Fantasy VII Remake su Epic Games Store. La medesima segnalazione, tuttavia, aveva identificato anche un ulteriore titolo in arrivo nel negozio digitale: un rifacimento della prima avventura dello scrittore di casa Remedy Entertainment.

Ora che Alan Wake Remastered è apparso nei listini di un rivenditore di Taiwan, la community videoludica non ha esitato nel recuperare i dettagli relativi all'avvistamento dello scorso giugno. Con il retailer che fissa l'uscita della remastered al prossimo 5 ottobre - informazione tuttavia non ufficializzata da Remedy Entertainment -, appare infatti meno remota la possibilità di un porting PC di Final Fantasy VII Remake.

Nel corso del 2020, l'atteso JRPG aveva trovato spazio in esclusiva su PlayStation 4, con Sony che si era aggiudicata il titolo per un periodo di ben dodici mesi. Terminati questi ultimi, tuttavia, è rapidamente giunto l'annuncio di Final Fantasy VII Remake: Intergrade, versione ampliata e migliorata del gioco. Esordita su PlayStation 5, quest'ultima si è vista assegnata un periodo di esclusività di circa sei mesi. Una volta concluso questo periodo, il rifacimento dell'opera Square Enix potrebbe raggiungere il mondo PC, in esclusiva Epic Games Store?



Al momento, ovviamente, non vi sono certezze in merito, ma, nel caso fosse confermata, la notizia non sarebbe eccessivamente sorprendente. Del resto, proprio quest'anno Square Enix ha portato su PC l'intera saga di Kingdom Hearts, proprio in esclusiva per lo store di Epic Games.