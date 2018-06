Final Fantasy 7 Remake per Xbox One avvistato sul sito della catena GAME

La divisione spagnola della catena GAME ha inserito in listino Final Fantasy VII Remake per Xbox One, nonostante ad oggi il gioco sia stato annunciato solamente per PlayStation 4. Novità in vista all'E3 di Los Angeles?

Final Fantasy 7 Remake potrebbe essere uno dei protagonisti della conferenza E3 di Square-Enix, non è escluso che il publisher possa ripresentare il gioco svelando la natura multipiattaforma e annunciando la data di uscita o almeno una finestra di lancio.

Secondo alcuni rumor, FF7 Remake uscirà in esclusiva temporale su PS4 per poi arrivare in seguito anche su altre piattaforme non meglio specificate, tra cui presumibilmente Xbox One. Il remake di Final Fantasy 7 è stato annunciato nel 2015 ma da allora il publisher ha mostrato solamente qualche screenshot promozionale e un trailer, senza rivelare sostanziali informazioni su questo attesissimo titolo. Ne sapremo di più la prossima settimana? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo...