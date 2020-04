Final Fantasy 7 Remake è quasi da Perfect Score su Famitsu

Final Fantasy VII Remake è stato per oltre quattro anni il videogioco più atteso dai lettori di Famitsu, sul nuovo numero della rivista è stata pubblicata la recensione della riedizione di FF7, scopriamo insieme come è stata accolta dai redattori.

La recensione di Final Fantasy VII Remake pubblicata nel numero 1637 è indubbiamente positiva e il gioco Square Enix si porta a casa un voto pari a 39/40 (9/10/10/10) molto vicino dunque al Perfect Score (40/40), per un solo punto FF7 non riesce ad entrare nell'olimpo dei migliori giochi di sempre per Famitsu accanto a giochi come Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Dragon Quest IX, Pokemon Bianco e Nero, The Elder Scrolls V Skyrim, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Kid Icarus Uprising, Dragon Quest XI, Death Stranding e Metal Gear Solid V The Phantom Pain solamente per citarne alcuni.

Tra le altre recensioni del nuovo numero di Famitsu segnaliamo anche Celeste (31/40), Bee Simulator (29/40), One Step from Eden (29/40), Q-YO Blaster (28/40), Bokuhime Project (28/40) e Fly O'Clock (25/40). Accoglienza eccezionale per Final Fantasy VII Remake dunque, acclamato anche in Occidente come un titolo di grande spessore, con voti elevati e pareri positivi da parte della stampa e del pubblico.