Final Fantasy 7 Remake: nuovi personaggi, ambientazioni e molto altro in tante immagini

In questa giornata ricca di novità per l'intero mondo videoludico, si è unita alla festa anche Square Enix, che ha pubblicato in un sol colpo una valanga di screenshot e artwork in alta definizione dell'attesissimo Final Fantasy 7 Remake.

Iniziamo subito col dirvi che alcune delle immagini potrebbero rappresentare dei veri e proprio spoiler, pertanto se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non guardarle. Per chi invece non riesce a resistere, c'è davvero tanto da vedere. Tanto per cominciare, ci vengono presentati i personaggi di Tseng, il leader dei Turk, Don Corneo, un ciarlatano che controlla Wall Market e conduce delle audizioni per cercare la sua nuova donna, Andrea Rhodea, proprietario e ballerino dell'Honeybee Inn, Leslie Kyle, il lacchè di Don Corneo, Madam M, la proprietaria di un centro massaggi di Wall Market, e Chocobo Sam, che ha l'autorità di approvare le donne per le audizioni di don Corneo.

Dopodiché, abbiamo modo di vedere Barrett in battaglia che fa sfoggio delle sue abilità e la descrizione di una delle Enemy Skill Materia. Equipaggiando queste sfere i personaggi potranno utilizzare determinate magie, abilità speciali e molto altro. Altre immagini si focalizzano sulle ambientazioni Wall Market, Corneo's Colosseum e The Honeybee Inn, oltre che su Tifa, Aerith e Cloud tutti agghindati per infiltrarsi del palazzo di Don Corneo. Non è ancora finita! Le immagini ci presentano anche anche la Beginner's Hall, un luogo dopo è possibile imparare le basi per il miglioramento delle armi, la nuova funzionalità Jukebox e infine un'evocazione, Leviatano! Le trovate tutte allegate in calce a questa notizia, buona visione!

Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo, verrà lanciato il 10 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro, piattaforme sulle quali rimarrà un'esclusiva per un anno intero. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa scaricando la demo di Final Fantasy 7 Remake e leggendo l'anteprima di Final Fantasy 7 Remake curata dal nostro Francesco Fossetti.