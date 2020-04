Final Fantasy 7 Remake peserà più di 100GB: il co-direttore Hamaguchi spiega perchè

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di USGamer, il co-direttore di Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, ha spiegato perchè il nuovo kolossal GDR di Square Enix richiederà più di 100GB di spazio su hard disk.

Ad anticipare le enormi dimensioni del file di installazione del titolo, d'altronde, sono stati gli stessi vertici di Square Enix già durante l'E3 2019 del giugno dello scorso anno, con l'annuncio della presenza di due dischi Blu-Ray nella versione fisica di Final Fantasy 7 Remake.

Discutendo dell'argomento con la testata statunitense, Hamaguchi ha riferito che "piuttosto che riutilizzare delle risorse grafiche standardizzate per i singoli scenari del gioco, come i bassifondi o l'edificio Shinra, abbiamo deciso di costruire ogni ambientazione servendoci di risorse uniche per raggiungere la qualità desiderata".

Questa scelta, a detta dell'autore giapponese, non sarà dettata solo dall'impiego di texture e modelli poligonali unici per ciascun quartiere di Midgar ma si rifletterà anche sugli altri contenuti dell'opera: "Per offrire un'esperienza di gioco unica in ogni area, anche dal punto di vista del design complessivo abbiamo progettato elementi specifici per ciascuna zona, come i fondali, la musica di sottofondo o i PNG".

A questo punto non ci resta che attendere l'uscita di Final Fantasy 7 Remake, che ricordiamo essere prevista per il 10 aprile in esclusiva temporale su PS4 nonostante Square Enix si sia attivata per spedire le copie fisiche dei preordini in anticipo in funzione dei contrattempi nella distribuzione causati dall'emergenza Coronavirus.