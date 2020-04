FInal Fantasy 7 Remake, vi è piaciuto il combat system? È stato riscritto molte volte

Il finale di Final Fantasy 7 Remake, ma sul sistema di combattimento sembrano essere tutti d'accordo: ottimo, bilanciato e divertente. Gli sviluppatori di Square Enix sono stati bravi a catturare l'essenza dell'originale e, al tempo stesso, ammodernarlo introducendo la pausa tattica.

Raggiunge questo livello non è stato tuttavia semplice, e ha richiesto un lungo periodo di sviluppo fatto di trial & error. Lo ha confessato il director Testuya Nomura in un'intervista concessa al magazine giapponese Famitsu. "Il sistema di combattimento è staro ricreato da zero molte volte durante lo sviluppo". Come mai? All'inizio, il team puntava a dei controlli in tempo reale, dopodiché ha cambiato idea e ha cominciato a dedicarsi ad un sistema Active Time Battle. A quel punto, Nomura ha ritenuto che tutto ciò fosse contraddittorio, innescando un "un lungo processo di trial & error per farlo funzionare". Alla fine, per fortuna, il Square Enix ha trovato il giusto bilanciamento. Secondo il produttore Yoshinori Kitase, il sistema ibrido tra azione e comandi "è uscito fuori meglio di quanto s'immaginassero".

Cosa ne pensate del sistema di combattimento? Nella sua recensione di Final Fantasy 7 Remake, Tommaso "Todd" Montagnoli, lo ha definito come "la perfetta sintesi tra spettacolarità e turni". In un'altra intervista, i creatori hanno discusso del ruolo di Sephiroth in Final Fantasy 7 Remake e nell'originale del 1997.