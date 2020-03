Final Fantasy 7 Remake, oltre le polemiche: ecco come nasce una traduzione!

In seguito alla pubblicazione della Demo gratuita di Final Fantasy 7 Remake per PS4 su PlayStation Store, la community videoludica ha dato il via ad una discussione legata al supporto del gioco alla lingua italiana.

Nello specifico, parte dei videogiocatori che hanno avuto modo di provare con mano il contenuto hanno criticato i sottotitoli in italiano presenti nel gioco. Questi ultimi sono infatti stati accusati di differire in maniera eccessiva dall'audio di gioco offerto dal doppiaggio in lingua inglese di Final Fantasy 7 Remake. Una discrepanza giudicati da alcuni eccessiva e che ha così dato origine ad una vera e propria polemica sulla traduzione italiana di Final Fantasy 7 Remake, che tuttavia non si basa sulla lingua inglese, ma bensì sul materiale originario, disponibile, ovviamente, in lingua giapponese.

In seguito all'ampliarsi di questa discussione, la Redazione di Everyeye ha scelto di confezionare un video interamente dedicato proprio al tema del processo di traduzione di un videogioco. Un piccolo ma intenso viaggio all'interno del mondo della localizzazione e dei processi di adattamento, alla scoperta di ciò che sta dietro le quinte dell'operazione di ampliamento delle opzioni linguistiche offerte da un titolo. Vi auguriamo dunque una buona visione: potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o, ovviamente, sul Canale YouTube di Everyeye.it.