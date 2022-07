Final Fantasy 7 Remake poteva non essere una trilogia, rivela Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth, la seconda parte del Remake del celebre settimo capitolo, è stato rivelato lo scorso giugno da Square Enix, che ne ha approfittato anche per confermare che sono già iniziati i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 3, ultimo atto dell'intero progetto.

Saranno dunque tre le parti di Final Fantasy VII Remake, ma sembra che nei piani originali il colosso giapponese non avesse escluso lo sviluppo di due soli giochi. A rivelarlo nel corso di un'intervista con Famitsu è stato Tetsuya Nomura, aggiungendo che il team di sviluppo non era sicuro di quante parti fossero effettivamente necessarie per raccontare l'intera storia sotto nuova veste.

"Il motivo per cui non abbiamo subito annunciato quante parti ci sarebbero state è perché stavamo ancora decidendo se era il caso di fare una trilogia o una serie di sole due parti", spiega Nomura,.che aggiunge: "Originariamente stavo pianificando una trilogia, ma Yoshinori Kitase mi suggerì che c'era la possibilità di realizzare solo due parti".

A prendere parola è stato dunque lo stesso Yoshinori Kitase, raccontando la sua versione dei fatti: "Questa è una delle tante idee che sono emerse. All'inizio dello sviluppo di Final Fantasy VII Remake era difficile capire quanto sarebbe durato e che tipo di ciclo di sviluppo sarebbe stato necessario, ma tutto è divenuto chiaro una volta finiti i lavori della prima parte. Per questo ho pensato che si potesse chiudere tutto con il prossimo gioco".

Nomura ha infine confermato in maniera definitiva che Final Fantasy VII Remake sarà una trilogia e non ci saranno altri giochi dopo la futura Parte 3. "Allo stato attuale non abbiamo alcun piano per creare più di tre giochi", afferma chiaro e tondo, per poi ribadire che Final Fantasy 7 Rebirth e Parte 3 non avranno tagli rispetto al gioco originale.

La conclusione del Remake è in ogni caso ancora molto lontana: Final Fantasy VII Rebirth è infatti atteso su PS5 per il prossimo inverno, dunque entro i primi mesi del 2024, mentre ogni discorso su quando uscirà l'atto conclusivo è ancora molto prematuro.