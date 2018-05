Final Fantasy 7 Remake potrebbe essere mostrato all'E3 2018?

Recentemente Yoshinori Kitase ha confermato che i lavori su Final Fantasy VII Remake procedono nel migliore e questo ha dato il via a una serie di speculazioni riguardo la possibile (ri)presentazione del gioco all'E3 di Los Angeles.

Secondo quanto riportato da GamingBolt, il gioco potrebbe essere mostrato alla fiera americana, da qui la decisione di Square-Enix di tenere una conferenza E3, prevista per l'11 giugno alle 19:00, ora italiana. Lo stesso Kitase ha fatto sapere che "il gioco verrà mostrato durante il prossimo evento", un riferimento decisamente generico e poco chiaro, che sembra però puntare all'Electronic Entertainment Expo di giugno.

Al momento ribadiamo come questa sia solamente una speculazione ma il fatto che Square-Enix abbia annunciato uno showcase per l'E3 potrebbe non essere un caso, durante la fiera di Los Angeles il publisher dovrebbe mostrare il primo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider e annunciare la data di uscita di Kingdom Hearts III ma non è escluso che ampio spazio possa essere dedicato al remake di Final Fantasy VII.

Secondo gli ultimi rumor, i lavori su Final Fantasy VII Remake sarebbero ripartiti da zero due anni fa, dopo che Square-Enix ha giudicato pessimo il lavoro svolto da CyberConnect 2, bocciando la visione e tutto il materiale prodotto dal team. Il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, un lancio nel corso del 2018 appare impossibile, considerando che la compagnia sembra intenzionata a pubblicare Kingdom Hearts 3 a fine anno.